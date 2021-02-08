Студзенек Алевтина Арисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1936
Дата смерти08.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1936
Отец: Студзенек Арис Иванович
Мать: Худобина Милица Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парыгин Борис Дмитриевич
Смерть
08.02.2021