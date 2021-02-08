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Студзенек Алевтина Арисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1936

Дата смерти

08.02.2021

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1936

Отец: Студзенек Арис Иванович

Мать: Худобина Милица Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парыгин Борис Дмитриевич

Смерть
08.02.2021

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