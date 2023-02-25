Шаламова Оксана Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1979
Дата смерти25.02.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1979
Рождение ребёнка
18.02.2000
Дочь: Филатова Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Вячеслав
Рождение ребёнка
03.10.2003
Дочь: Кулигина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
14.02.2007
Сын: Шаламов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Шаламов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
11.12.2009
Дочь: Шаламова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Шаламов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
19.12.2011
Сын: Шаламов Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Шаламов Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.2023