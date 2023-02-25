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Шаламова Оксана Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1979

Дата смерти

25.02.2023

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1979

Отец: Кулигин Леонид Никанорович

Мать: Кулигина Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
18.02.2000

Дочь: Филатова Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Вячеслав

Рождение ребёнка
03.10.2003

Дочь: Кулигина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.02.2007

Сын: Шаламов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Шаламов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
11.12.2009

Дочь: Шаламова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Шаламов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
19.12.2011

Сын: Шаламов Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Шаламов Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаламов Александр Анатольевич

Смерть
25.02.2023
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