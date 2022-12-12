Кривоножков(Кривоношков) Петр Антонович
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович
Мать ребёнка: Кривоножкова Дарья Андреевна
Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно