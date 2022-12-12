Кривоножков(Кривоношков) Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоножков(Кривоношков) Петр Антонович

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Место рождения

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Кривоножков(кривоношков) Антон Иванович

Мать: Кривоношкова Мария Афанасьевна

Бор, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кривоножков(кривоношков) Ермолай Петрович

Мать ребёнка: Кривоножкова Дарья Андреевна

Малая Шонома, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривоножкова Дарья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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