Татьяна Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Целиков Григорий Лукоянович
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Тимофеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Целиков Алексей Лукьянович
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Тимофеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Целикова Дарья Лукьяновна
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Тимофеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Целиков Евгений Лукьянович
Отец ребёнка: Целиков Лукьян Тимофеевич
Смерть
Неизвестно