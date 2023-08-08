Татьяна Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Целиков Григорий Лукоянович

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Тимофеевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Целиков Алексей Лукьянович

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Тимофеевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Целикова Дарья Лукьяновна

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Тимофеевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Целиков Евгений Лукьянович

Отец ребёнка: Целиков Лукьян Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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