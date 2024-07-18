Петров Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1925

Дата смерти

20.05.1991

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1925

Отец: Захаренко Петр Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
02.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.05.1991

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