Петров Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1925
Дата смерти20.05.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1925
Отец: Захаренко Петр Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
02.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
20.05.1991