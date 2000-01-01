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Киселев Иван Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

04.10.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Киселев Иван Иванович

Мать ребёнка: Киселева Ольга Николаевна

г. Семёнов, Семёновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Корокова-Строинская Александра Ивановна

Мать ребёнка: Киселева Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
08.08.1884

Сын: Киселев Петр Иванович

Мать ребёнка: Киселева Ольга Николаевна

Работа или профессия
1893
г. Семенов Нижегородской обл.
Открыл при доме ложкарное производств с наемными работниками
Место жительства
1918
г. Семенов Нижегородская обл.
Дом конфискован. | 2-эй этаж занимала канцелярия уездного землеуправления 1-эй этаж канцелярия отделения уездного Губсоюза
Работа или профессия
Неизвестно
г. Семенов Нижегородская обл.
Занимался лестовочным промыслом
Смерть
04.10.1920
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