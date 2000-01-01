Киселев Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти04.10.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Киселева Ольга Николаевна
г. Семёнов, Семёновский уезд, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Корокова-Строинская Александра Ивановна
Мать ребёнка: Киселева Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1884
Мать ребёнка: Киселева Ольга Николаевна
Работа или профессия
1893
г. Семенов Нижегородской обл.
Открыл при доме ложкарное производств с наемными работниками
Место жительства
1918
г. Семенов Нижегородская обл.
Дом конфискован. | 2-эй этаж занимала канцелярия уездного землеуправления 1-эй этаж канцелярия отделения уездного Губсоюза
Работа или профессия
Неизвестно
г. Семенов Нижегородская обл.
Занимался лестовочным промыслом
Смерть
04.10.1920