Kalinowska (Szymańska) Jadwiga
Место рожденияPoręba
Дата рожденияОколо 08.10.1778
Дата смерти12.05.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.10.1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kalinowski Józef
Отец ребёнка: Kalinowski Maciej
Бракосочетание
23.11.1795
Муж: Kalinowski Maciej
Рождение ребёнка
17.10.1801
Дочь: Rytelewska (Kalinowska) Marianna
Отец ребёнка: Kalinowski Maciej
Рождение ребёнка
06.11.1808
Дочь: Jachna (Kalinowska) Teresa
Отец ребёнка: Kalinowski Maciej
Рождение ребёнка
01.11.1811
Сын: Kalinowski Andrzej
Отец ребёнка: Kalinowski Maciej
Рождение ребёнка
22.09.1814
Сын: Kalinowski Mateusz
Отец ребёнка: Kalinowski Maciej
Смерть
12.05.1852
Похороны
Неизвестно