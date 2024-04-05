Kalinowska (Szymańska) Jadwiga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kalinowska (Szymańska) Jadwiga

Место рождения

Poręba

Дата рождения

Около 08.10.1778

Дата смерти

12.05.1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.10.1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kalinowski Józef

Отец ребёнка: Kalinowski Maciej

Бракосочетание
23.11.1795

Муж: Kalinowski Maciej

Рождение ребёнка
17.10.1801

Дочь: Rytelewska (Kalinowska) Marianna

Отец ребёнка: Kalinowski Maciej

Рождение ребёнка
06.11.1808

Дочь: Jachna (Kalinowska) Teresa

Отец ребёнка: Kalinowski Maciej

Рождение ребёнка
01.11.1811

Сын: Kalinowski Andrzej

Отец ребёнка: Kalinowski Maciej

Рождение ребёнка
22.09.1814

Сын: Kalinowski Mateusz

Отец ребёнка: Kalinowski Maciej

Смерть
12.05.1852
Похороны
Неизвестно

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