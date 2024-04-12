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Егоров Ананья

Место рождения

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1762 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1817 г.р.
1822 г.р.

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ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Гаврилов Егор

Мать: Григорьева Настасья

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Ананьев Иван

Мать ребёнка: Иванова Домна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Ананьев Ананий

Мать ребёнка: Иванова Домна

Рождение ребёнка
13.03.1822

Сын: Ананьев Алексей

Мать ребёнка: Иванова Домна

Собино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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