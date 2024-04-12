Егоров Ананья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Гаврилов Егор
Мать: Григорьева Настасья
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Ананьев Иван
Мать ребёнка: Иванова Домна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Ананьев Ананий
Мать ребёнка: Иванова Домна
Рождение ребёнка
13.03.1822
Сын: Ананьев Алексей
Мать ребёнка: Иванова Домна
Смерть
Неизвестно