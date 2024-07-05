Мещанинов Федот Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мещанинов Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещанинов Алексей Федотович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Фомина (Мещанинова) Александра Федотовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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