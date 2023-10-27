Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Около 1837 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1843 г.р.
Около 1845 г.р.
Около 1847 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1830

Муж: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Евстафий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Арсений Васильевич

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1858
Копытово, Шуйский район, Северный край

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