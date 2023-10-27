Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1830
Муж: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Евстафий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Арсений Васильевич
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Андреевич
Смерть
После 1858