Воробьёв Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1986
Отец: не указан
Мать: Козьминых Людмила
Рождение ребёнка
15.05.2005
Сын: Воробьёв Влад Александрович
Мать ребёнка: Воробьёва Рита
Рождение ребёнка
21.06.?
Дочь: Воробьёва Алина Александровна
Мать ребёнка: Воробьёва Рита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьёва Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Иванцова Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванцова Маргарита
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьёва Рита