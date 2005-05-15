Воробьёв Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1986

Отец: не указан

Мать: Козьминых Людмила

Рождение ребёнка
15.05.2005

Сын: Воробьёв Влад Александрович

Мать ребёнка: Воробьёва Рита

Рождение ребёнка
21.06.?

Дочь: Воробьёва Алина Александровна

Мать ребёнка: Воробьёва Рита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьёва Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Иванцова Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Маргарита

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Рита

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