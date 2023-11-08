Дубина (Губа) Александра Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1893
Дата смерти26.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1893
Отец: Губа Елизар Афонасьевич
Мать: Губа Евфимия Давидовна
Бракосочетание
Около 1917
Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва
Рождение ребёнка
14.09.1918
Дочь: Петрухина Мария
Отец ребёнка: Дубина Моисей Максимович
Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Агафонцева Екатерина
Отец ребёнка: Дубина Моисей Максимович
Рождение ребёнка
06.06.1933
Дочь: Федорченко Зоя по документам Анфиса
Отец ребёнка: Дубина Моисей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилина Анна
Отец ребёнка: Дубина Моисей Максимович
Место жительства
Неизвестно
Нижне-Кулундинской волости Барнаульского уезда Томской губернии.
Смерть
26.06.1985
Омск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Омск