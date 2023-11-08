Дубина (Губа) Александра Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубина (Губа) Александра Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1893

Дата смерти

26.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1893

Отец: Губа Елизар Афонасьевич

Мать: Губа Евфимия Давидовна

Бракосочетание
Около 1917

Муж: Дубина Моисей Максимович

Алтайский край Баевский район село Нижняя Пайва
Рождение ребёнка
14.09.1918

Дочь: Петрухина Мария

Отец ребёнка: Дубина Моисей Максимович

Алтайский край Баевский район с.Нижняя Пайва
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Агафонцева Екатерина

Отец ребёнка: Дубина Моисей Максимович

Рождение ребёнка
06.06.1933

Дочь: Федорченко Зоя по документам Анфиса

Отец ребёнка: Дубина Моисей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилина Анна

Отец ребёнка: Дубина Моисей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Нижне-Кулундинской волости Барнаульского уезда Томской губернии.
Смерть
26.06.1985
Омск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Омск
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