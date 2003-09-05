Егорова (Большухина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Большухина) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1935

Дата смерти

05.09.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1935

Отец: Большухин Иван Максимович

Мать: Фаина Максимовна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Алексей Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенская школа
Учитель немецкого языка
Смерть
05.09.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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