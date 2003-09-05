Егорова (Большухина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1935
Дата смерти05.09.2003
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1935
Отец: Большухин Иван Максимович
Мать: Фаина Максимовна
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Алексей Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенская школа
Учитель немецкого языка
Смерть
05.09.2003
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область