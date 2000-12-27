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Смирнов Андрей Олегович

Место рождения

Вичуга, Вичуга, Ивановская область

Дата рождения

27.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2000

Отец: Смирнов Олег Николаевич

Мать: Смирнова Наталья Владимировна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
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