Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Около 1816 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Ефим Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Антонов

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Антонов

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Моисей Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Антонов

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Антонов

Смерть
Неизвестно
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