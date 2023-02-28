Домна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Ефим Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Антонов
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Моисей Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Антонов
Смерть
Неизвестно