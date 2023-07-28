Шохина (Юдина) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.12.1878
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1897
Дочь: Шохина (Шохина) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1899
Дочь: Шохина (Шохина) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1901
Дочь: Попова (Шохина) Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1903
Сын: Шохин Петр Андреевич
Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1905
Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1908
Сын: Шохин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович
Смерть
1964