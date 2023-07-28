Шохина (Юдина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шохина (Юдина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

11.12.1878

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шохин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1897

Дочь: Шохина (Шохина) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.08.1899

Дочь: Шохина (Шохина) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.10.1901

Дочь: Попова (Шохина) Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.08.1903

Сын: Шохин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.11.1905

Сын: Шохин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.01.1908

Сын: Шохин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шохин Андрей Иванович

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1964

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