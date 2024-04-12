Славкина (Храмова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Храмов Василий Филлипович
Мать: Храмова Евдокия
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Щеколдина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Славкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Славкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Славкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Славкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Славкин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно