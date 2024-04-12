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Славкина (Храмова) Мария Васильевна

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Место рождения

Каласево, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Храмов Василий Филлипович

Мать: Храмова Евдокия

Каласево, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Щеколдина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Славкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Славкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Славкин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Славкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Славкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Славкин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славкин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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