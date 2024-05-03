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Покусаев Яков Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

10.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Покусаев Осип Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покусаев Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Покусаева (Прохорова) Анна Тимофеевна

Бракосочетание
17.07.1933

Жена: Покусаева (Прохорова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.11.1946

Сын: Покусаев Валерий Яковлевич

Мать ребёнка: Покусаева (Прохорова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.03.1952

Дочь: Покусаева Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Покусаева (Прохорова) Анна Тимофеевна

Смерть
10.06.1967

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