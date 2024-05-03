Покусаев Яков Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти10.06.1967
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Покусаев Осип Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покусаев Евгений Яковлевич
Мать ребёнка: Покусаева (Прохорова) Анна Тимофеевна
Бракосочетание
17.07.1933
Рождение ребёнка
09.11.1946
Сын: Покусаев Валерий Яковлевич
Мать ребёнка: Покусаева (Прохорова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.03.1952
Дочь: Покусаева Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Покусаева (Прохорова) Анна Тимофеевна
Смерть
10.06.1967