Шестопалова (Коротенько) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1975
Отец: Коротенько Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалов Иван
Отец ребёнка: Шестопалов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестопалов Михаил
Отец ребёнка: Шестопалов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестопалов Александр
Место жительства
Неизвестно