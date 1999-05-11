Шестопалова (Коротенько) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова (Коротенько) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1975

Отец: Коротенько Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Иван

Отец ребёнка: Шестопалов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестопалов Михаил

Отец ребёнка: Шестопалов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Александр

Место жительства
Неизвестно
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