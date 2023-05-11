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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Юдо Пархом Иосифович
Отец ребёнка: Юдо Иосиф
Рождение ребёнка
1735
Сын: Юдо Демьян Иосифович
Отец ребёнка: Юдо Иосиф
Рождение ребёнка
1740
Сын: Юдо Тихон Иосифович
Отец ребёнка: Юдо Иосиф
Рождение ребёнка
1763
Сын: Юдо Леон Иосифович
Отец ребёнка: Юдо Иосиф