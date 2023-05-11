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Женский

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Мать

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УИ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Юдо Пархом Иосифович

Отец ребёнка: Юдо Иосиф

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Юдо Демьян Иосифович

Отец ребёнка: Юдо Иосиф

Рождение ребёнка
1740

Сын: Юдо Тихон Иосифович

Отец ребёнка: Юдо Иосиф

Карпиловка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Юдо Леон Иосифович

Отец ребёнка: Юдо Иосиф

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