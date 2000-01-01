Коновалова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова Мария

Коновалова Мария

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Николай

Отец ребёнка: Коновалов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Наталья

Отец ребёнка: Коновалов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Григорий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close