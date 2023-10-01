Кудашов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашов Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудашов Иван

Мать: Кудашова-Тишина Валентина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Швайгер Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Кудашова-Швайгер Галина Вадимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудашов Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Кудашова-Швайгер Галина Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудашова-Швайгер Галина Вадимовна

Смерть
Неизвестно

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