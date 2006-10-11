Богачев Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачев Виталий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1932

Дата смерти

11.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1932

Отец: Богачев Александр

Мать: Богачев Прасковья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.10.2006
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