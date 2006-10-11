Богачев Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1932
Дата смерти11.10.2006
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1932
Отец: Богачев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.10.2006