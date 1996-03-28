Юдчиц Владимир Максимович 08.01.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЮдчиц Владимир Максимович

Юдчиц Владимир Максимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1940

Дата смерти

28.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1940

Отец: Юдчиц Максим Устинович

Мать: Юдчиц Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова (Юдчиц) Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Нина Лукьяновна

Рождение ребёнка
08.06.1965

Дочь: Орлова (Юдчиц) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Нина Лукьяновна

Рождение ребёнка
19.09.1978

Сын: Юдчиц Максим Владимирович

Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Нина Лукьяновна

Смерть
28.03.1996

Мы используем куки для улучшения работы сайта.