Юдчиц Владимир Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1940
Дата смерти28.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1940
Отец: Юдчиц Максим Устинович
Мать: Юдчиц Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова (Юдчиц) Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Нина Лукьяновна
Рождение ребёнка
08.06.1965
Дочь: Орлова (Юдчиц) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Нина Лукьяновна
Рождение ребёнка
19.09.1978
Сын: Юдчиц Максим Владимирович
Мать ребёнка: Юдчиц (Косевич) Нина Лукьяновна
Смерть
28.03.1996