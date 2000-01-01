Васса Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1794
Рождение ребёнка
1795
Сын: Григорий Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
1798
Рождение ребёнка
1800
Сын: Василий Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
13.02.1803
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1805
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Татьяна Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Иванов
Смерть
Неизвестно