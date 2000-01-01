Васса Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1794

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Григорий Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Василий Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
13.02.1803

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
01.03.1805

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Татьяна Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Иванов

Смерть
Неизвестно
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