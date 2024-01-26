Трокин неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрокин неизвестно

Трокин неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева (Трокина) Рая

Мать ребёнка: Трокина (Мракина) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трокина неизвестно

Мать ребёнка: Трокина (Мракина) Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трокин Владимир

Мать ребёнка: Трокина (Мракина) Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трокина (Мракина) Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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