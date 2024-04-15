Шамсетдинов Шарип Минһач Улы
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1939
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Шамсетдинов Минһач Шамсетдин Улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шамсетдинова) Суфия Шарип Кызы
Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы
Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Шамсетдинова) Фарида Шарип Кызы
Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы
Рождение ребёнка
1921
Сын: Залялетдинов Саидһашим Шарип Улы
Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы
Рождение ребёнка
1925
Сын: Шамсетдинов Мөхәммәт Шарип Улы
Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шамсетдинов Шамил Шарип Улы
Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы