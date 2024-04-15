Шамсетдинов Шарип Минһач Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсетдинов Шарип Минһач Улы

Место рождения

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1875

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шамсетдинов Минһач Шамсетдин Улы

Мать: не указана

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шамсетдинова) Суфия Шарип Кызы

Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шамсутдинов Сагит Шарип Улы

Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Шамсетдинова) Фарида Шарип Кызы

Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1921

Сын: Залялетдинов Саидһашим Шарип Улы

Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шамсетдинов Мөхәммәт Шарип Улы

Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Шамсетдинов Шамил Шарип Улы

Мать ребёнка: (Шамсетдинова) Маһирә Зиятдин Кызы

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1939

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