Зулейха Ташбулатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ташбулат Хибатуллаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якшибаева Хаспи Исмагиловна
Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якшибаева Галия Исмагиловна
Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якшибаев Рифкат Исмагилович
Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якшибаев Ахмат Исмагилович
Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якшибаева Гаухар Исмагиловна
Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якшибаев Рахим Исмагилович
Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якшибаева умерла 10 мес
Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич
Рождение ребёнка
01.01.1937
Сын: Якшибаев Ислам Исмагилович
Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич
Малое Байдавлетово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно