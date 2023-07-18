Зулейха Ташбулатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗулейха Ташбулатовна

Зулейха Ташбулатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ташбулат Хибатуллаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якшибаева Хаспи Исмагиловна

Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якшибаева Галия Исмагиловна

Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якшибаев Рифкат Исмагилович

Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якшибаев Ахмат Исмагилович

Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якшибаева Гаухар Исмагиловна

Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якшибаев Рахим Исмагилович

Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якшибаева умерла 10 мес

Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич

Рождение ребёнка
01.01.1937

Сын: Якшибаев Ислам Исмагилович

Отец ребёнка: Якшибаев Исмагил Давлетбаевич

Малое Байдавлетово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.