Щукина (Панферова) Прасковья Ивановна До 1843 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукина (Панферова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1843 ст.

Дата смерти

После 1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843 ст.

Отец: Панферов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1859 ст.

Муж: Щукин Максим Антонович

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 25.10.1869 ст.

Сын: Щукин Антон Максимович

Отец ребёнка: Щукин Максим Антонович

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1873 ст.

Сын: Щукин Филипп Максимович

Отец ребёнка: Щукин Максим Антонович

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Александр Леонтьевич Путинцев и казачка Ксения Леонтьевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №149, стр. 99
Смерть
После 1873 ст.

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