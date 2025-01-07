Щукина (Панферова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1843 ст.
Дата смертиПосле 1873 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843 ст.
Отец: Панферов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1859 ст.
Рождение ребёнка
Около 25.10.1869 ст.
Отец ребёнка: Щукин Максим Антонович
Рождение ребёнка
04.01.1873 ст.
Отец ребёнка: Щукин Максим Антонович
Восприемники: Александр Леонтьевич Путинцев и казачка Ксения Леонтьевна Савинкова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №149, стр. 99
Смерть
После 1873 ст.