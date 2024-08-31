Пушков Пётр Иванович
Место рожденияВологодская обл., Череповецкий р-н, д.Никитино
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Пушков Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Пушков Пётр Петрович
Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пушков Александр Петрович
Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Пушкова Мария Петровна
Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Пушкова Александра Петровна
Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна
Вологодская обл., Череповецкий р-н, д.Никитино
Смерть
Неизвестно