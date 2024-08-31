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Пушков Пётр Иванович

Место рождения

Вологодская обл., Череповецкий р-н, д.Никитино

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Пушков Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкова Парасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Пушков Пётр Петрович

Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Пушков Александр Петрович

Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Пушков Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Пушкова Мария Петровна

Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Пушкова Александра Петровна

Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Пушков Павел Петрович

Мать ребёнка: Пушкова Парасковья Николаевна

Вологодская обл., Череповецкий р-н, д.Никитино
Смерть
Неизвестно

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