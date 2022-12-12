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Кондрашова Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1805

Муж: Кондрашов Самсон Васильевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Кондрашова Дарья Самсоновна

Отец ребёнка: Кондрашов Самсон Васильевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Кондрашова Елена Самсоновна

Отец ребёнка: Кондрашов Самсон Васильевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кондрашов Емельян Самсонович

Отец ребёнка: Кондрашов Самсон Васильевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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