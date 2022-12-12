Кондрашова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1805
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Кондрашова Дарья Самсоновна
Отец ребёнка: Кондрашов Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Кондрашова Елена Самсоновна
Отец ребёнка: Кондрашов Самсон Васильевич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кондрашов Емельян Самсонович
Отец ребёнка: Кондрашов Самсон Васильевич
Смерть
Неизвестно