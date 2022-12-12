Попов Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Андрей Алексеевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

12.04.1918

Дата смерти

10.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1918
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1926 по 1939
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1939
г. Ташкент, Узбекская ССР
Место жительства
С 1940 по 1983
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.06.1983
Москва, город федерального значения Москва
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