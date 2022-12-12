Попов Андрей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1918
Дата смерти10.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1918
Место жительства
С 1926 по 1939
Место жительства
С 1939
г. Ташкент, Узбекская ССР
Место жительства
С 1940 по 1983
Смерть
10.06.1983