Яким Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яким Ермолаев

Место рождения

деревня 1 Богатырева, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1831

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасий Якимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1806 и 1808

Дочь: Матрона Якимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1831

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