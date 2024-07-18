Яким Ермолаев
Место рождениядеревня 1 Богатырева, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонасий Якимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1808
Дочь: Матрона Якимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1831