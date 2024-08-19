Сухопаров Борис Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти22.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Сухопаров Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Елена Никаноровна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова Елена Никаноровна
Рождение ребёнка
19.08.1937
Сын: Сухопаров Анатолий Борисович
Мать ребёнка: Филатова Елена Никаноровна
Смерть
22.10.1943