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Сухопаров Борис Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

22.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Сухопаров Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Елена Никаноровна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Елена Никаноровна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова Елена Никаноровна

Рождение ребёнка
19.08.1937

Сын: Сухопаров Анатолий Борисович

Мать ребёнка: Филатова Елена Никаноровна

Смерть
22.10.1943

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