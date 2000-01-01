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Васнецов Андрей Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Васнецов Сидор Прокопьевич

Мать: Васнецова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Васнецов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Васнецов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Васнецов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Верещагина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Васнецов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Кумены 1828-1858, с. Кстинино 1862
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