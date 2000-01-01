Васнецов Андрей Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1798
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Васнецов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Верещагина Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Васнецова Федосья Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Кумены 1828-1858, с. Кстинино 1862