Таирова (Морозова) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таирова (Морозова) Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1929

Дата смерти

26.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929

Отец: Морозов Абрам Степанович

Мать: Морозова Марья Гавриловна

Рождение ребёнка
05.10.1954

Дочь: Богданова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Таиров Николай Петрович

Рождение ребёнка
29.03.1958

Дочь: Золотухина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Таиров Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.12.1959

Сын: Таиров Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Таиров Николай Петрович

Рождение ребёнка
06.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Таиров Николай Петрович

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таиров Николай Петрович

Смерть
26.06.1997
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