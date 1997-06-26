Таирова (Морозова) Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1929
Дата смерти26.06.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929
Рождение ребёнка
05.10.1954
Дочь: Богданова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Таиров Николай Петрович
Рождение ребёнка
29.03.1958
Дочь: Золотухина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Таиров Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.12.1959
Сын: Таиров Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Таиров Николай Петрович
Рождение ребёнка
06.03.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Таиров Николай Петрович
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1997