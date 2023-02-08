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Щербакова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

21.06.1897

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Федор

Отец ребёнка: Щербаков Ефим Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Ефим Васильев

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Голованова (Щербакова) Ксения

Отец ребёнка: Щербаков Ефим Васильев

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Щербакова Евдокия

Отец ребёнка: Щербаков Ефим Васильев

Смерть
21.06.1897
Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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