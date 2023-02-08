Щербакова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти21.06.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Федор
Отец ребёнка: Щербаков Ефим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Голованова (Щербакова) Ксения
Отец ребёнка: Щербаков Ефим Васильев
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Щербакова Евдокия
Отец ребёнка: Щербаков Ефим Васильев
Смерть
21.06.1897
Рогожка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость