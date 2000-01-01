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Давлетшина Ильсюяр Минахматовна
Давлетшина Ильсюяр Минахматовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.04.1988
Пол
Женский
Отец
Давлетшин Минахмат Ишмухаметович
1954 г.р.
Мать
Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1988
Отец:
Давлетшин Минахмат Ишмухаметович
Мать:
Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна
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