Ошемков Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.2014
Сын: Ошемков Артемий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.2016
Сын: Ошемков Арсений Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.2019
Сын: Ошемков Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности