Ошемков Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошемков Андрей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.2014

Сын: Ошемков Артемий Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.2016

Сын: Ошемков Арсений Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.2019

Сын: Ошемков Анатолий Андреевич

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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