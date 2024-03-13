Метри Мина Адель Сабри Тавфик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метри Мина Адель Сабри Тавфик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метри Даниэль Мина

Мать ребёнка: Загорская Ярослава Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метри Эмили Мина

Мать ребёнка: Загорская Ярослава Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метри Дэвид Мина

Мать ребёнка: Загорская Ярослава Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загорская Ярослава Сергеевна

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