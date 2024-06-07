Дресвянникова (Ожегова) Фекла Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765
Сын: Дресвянников Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Дресвянников Алексей Антонович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Дресвянников Лазарь Алексеевич
Отец ребёнка: Дресвянников Алексей Антонович
Смерть
Неизвестно