Дресвянникова (Ожегова) Фекла Тихоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвянникова (Ожегова) Фекла Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Алексей Антонович

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Дресвянников Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Дресвянников Алексей Антонович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Дресвянников Лазарь Алексеевич

Отец ребёнка: Дресвянников Алексей Антонович

Смерть
Неизвестно

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