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Седнев Борис Иванович

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Место рождения

Костюхино, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

?.11.1932

Дата смерти

Около 2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1932

Отец: Седнев Иван Фёдорович

Мать: Седнева Анна Павловна

Костюхино, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.10.1958

Дочь: Афонина Лариса Борисовна

Мать ребёнка: Седнева Алевтина

Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
1958

Жена: Седнева Алевтина

Рождение ребёнка
?.07.1962

Дочь: Шилкова Ольга Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Около 2002
Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область
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