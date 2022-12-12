Седнев Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения?.11.1932
Дата смертиОколо 2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1932
Отец: Седнев Иван Фёдорович
Мать: Седнева Анна Павловна
Рождение ребёнка
28.10.1958
Дочь: Афонина Лариса Борисовна
Мать ребёнка: Седнева Алевтина
Бракосочетание
1958
Жена: Седнева Алевтина
Рождение ребёнка
?.07.1962
Дочь: Шилкова Ольга Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 2002