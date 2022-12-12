Габдеев Сагит Галиахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдеев Сагит Галиахметович

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Место рождения

Малый Утяш, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1914

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1952 г.р.
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Утяш, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдеева Малика Хабибулловна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
1952

Дочь: Олейник Раиса Сагитовна

Мать ребёнка: Габдеева Малика Хабибулловна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
20.01.1955

Дочь: Аксенова Мадина Сагитовна

Мать ребёнка: Габдеева Малика Хабибулловна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
?.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Габдеева Малика Хабибулловна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Смерть
1968
Чайковский, Чайковский, Пермский край
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