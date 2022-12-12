Федоров Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения07.06.1829
Дата смерти28.12.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1854 по 1858
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Место жительства
С 1867
Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Тамбовская губерния
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
28.12.1903