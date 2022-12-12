Федоров Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Николай Федорович

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Место рождения

Ключи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.06.1829

Дата смерти

28.12.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1854 по 1858
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Место жительства
С 1867
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Ногинск, Богородский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Тамбовская губерния
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Украина
Место жительства
Неизвестно
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
28.12.1903
Москва, город федерального значения Москва
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