Петрова Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.01.2008
Дочь: Петрова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
22.03.2009
Дочь: Петрова Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Петров Дмитрий Владимирович