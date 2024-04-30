Петрова Ирина Сергеевна 01.08.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрова Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1988

Отец: Успенский Сергей Николаевич

Мать: Успенская Людмила Ферапонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
09.01.2008

Дочь: Петрова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
22.03.2009

Дочь: Петрова Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Петров Дмитрий Владимирович

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