Журавлев Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.09.1929
Дата смерти11.04.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1929
Отец: Журавлев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Журавлева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1955
Дочь: Журавлева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Журавлева Лидия Ивановна
Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1960
Дочь: Журавлева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Журавлева (Лисенкова) Лидия Ивановна
Смерть
11.04.2013