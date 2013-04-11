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Журавлев Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1929

Дата смерти

11.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1929

Отец: Журавлев Павел Иванович

Мать: Журавлева Мария Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
14.11.1955

Дочь: Журавлева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Журавлева Лидия Ивановна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1960

Дочь: Журавлева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Журавлева (Лисенкова) Лидия Ивановна

Смерть
11.04.2013

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