FƏYYAZLI AYNA AFİQ QIZI — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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FƏYYAZLI AYNA AFİQ QIZI

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.2004

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2004

Отец: FƏRƏCOV AFİQ FƏYYAZ OĞLU

Мать: FƏRƏCOVA ÜMÜDVAR RƏHMAN QIZI

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