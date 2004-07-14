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FƏYYAZLI AYNA AFİQ QIZI
FƏYYAZLI AYNA AFİQ QIZI
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.2004
Пол
Женский
Отец
FƏRƏCOV AFİQ FƏYYAZ OĞLU
1974 г.р.
Мать
FƏRƏCOVA ÜMÜDVAR RƏHMAN QIZI
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2004
Отец:
FƏRƏCOV AFİQ FƏYYAZ OĞLU
Мать:
FƏRƏCOVA ÜMÜDVAR RƏHMAN QIZI
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