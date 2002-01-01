Бутусов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутусов Иван Павлович

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Место рождения

с.Наумовка Арзамасского района

Дата рождения

1925

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Наумовка Арзамасского района
Рождение ребёнка
1947

Сын: Бутусов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Бутусова Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Бутусов Василий Иванович

Мать ребёнка: Бутусова Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
25.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутусова Валентина Анатольевна

с.Наумовка Арзамасского района
Рождение ребёнка
1958

Сын: Бутусов Иван Иванович

Мать ребёнка: Бутусова Валентина Анатольевна

Смерть
1985
с.Наумовка Арзамасского района
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