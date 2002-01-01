Бутусов Иван Павлович
Место рожденияс.Наумовка Арзамасского района
Дата рождения1925
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Наумовка Арзамасского района
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Бутусова Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Бутусова Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
25.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бутусова Валентина Анатольевна
с.Наумовка Арзамасского района
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Бутусова Валентина Анатольевна
Смерть
1985
с.Наумовка Арзамасского района