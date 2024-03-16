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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Гордеев Архип Тимофеевич

Отец ребёнка: Гордеев Тимофей

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гордеев Кузьма Тимофеевич

Отец ребёнка: Гордеев Тимофей

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гордеева Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Гордеев Тимофей

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гордеев Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Гордеев Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Гордеев Тимофей

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