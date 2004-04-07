Рывкина Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рывкина Елизавета Владимировна

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Место рождения

СССР, Белоруссия, г. Гомель

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
05.10.1963

Сын: Рывкин Вячеслав Борисович

Отец ребёнка: Рывкин Борис (Абрам) Миронович

СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
08.12.1969

Дочь: Первой Анна Борисовна

Отец ребёнка: Рывкин Борис (Абрам) Миронович

СССР, Белоруссия, г. Гомель
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рывкин Борис (Абрам) Миронович

Смерть
Неизвестно
Израиль
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Израиль, Беер Шева
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