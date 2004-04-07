Рывкина Елизавета Владимировна
Место рожденияСССР, Белоруссия, г. Гомель
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
05.10.1963
Сын: Рывкин Вячеслав Борисович
Отец ребёнка: Рывкин Борис (Абрам) Миронович
СССР, Белоруссия, г. Гомель
Рождение ребёнка
08.12.1969
Дочь: Первой Анна Борисовна
Отец ребёнка: Рывкин Борис (Абрам) Миронович
СССР, Белоруссия, г. Гомель
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Израиль
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Израиль, Беер Шева